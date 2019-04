Milano, Procura indaga su incidente dell'operaio schiacciato da stand

La Procura di Milano sta indagando, con l'ipotesi di reato di lesioni colpose gravissime, sul caso dell'operaio romeno di 45 anni rimasto schiacciato, domenica 31 marzo, dallo stand che stava allestendo in uno dei padiglioni di Fiera Milano a Rho, nel Milanese. L'uomo è ancora ricoverato, in gravi condizioni, all'ospedale Niguarda di Milano.

Tre gli indagati

Sembra che siano stati iscritti nel registro degli indagati un progettista e due responsabili della società esterna che si occupava dell'allestimento dello stand. L'area in cui è avvenuto il crollo è stata sequestrata. Sono in corso le verifiche per accertare le effettive responsabilità nell'accaduto, compresi gli accertamenti sul rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, eseguiti della squadra di polizia giudiziaria del dipartimento 'Ambiente, salute, lavoro' della Procura di Milano, guidato da Tiziana Siciliano.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato Rho-Pero, l'operaio e alcuni suoi colleghi erano impegnati nella realizzazione di uno stand espositivo per il Salone Internazionale del Mobile, in programma dal 9 al 14 aprile. A un certo punto, la struttura è crollata, e il 45enne è rimasto schiacciato. Sul posto per liberare l'uomo sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Del caso è stato informato subito il PM di turno Bruna Albertini. Il 45enne è stato trasportato in codice rosso al Niguarda con lesioni alla colonna vertebrale, al bacino, all'addome e alle gambe.