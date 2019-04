Pavia, spray al peperoncino in discoteca: nessun ferito

Altro caso di spray al peperoncino spruzzato in una discoteca. L'episodio è accaduto nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo in un locale a Pavia. A dare la notizia è La Provincia pavese. La sostanza urticante ha provocato il panico tra i giovani presenti (erano circa le tre di notte), che si sono subito precipitati fuori. Nessuno è rimasto intossicato: non è stato necessario neppure l'intervento del 118.

L'allarme alla polizia

Il titolare della discoteca ha avvisato la polizia, ma l'indagine è stata già chiusa visto che non ci sono state conseguenze per le persone. Però, si ha l'impressione che si sia trattata dell'ennesima bravata, come è avvenuto in altri casi del genere.