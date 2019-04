La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Una nuova giornata stabile e nel complesso soleggiata, seppur con velature del cielo in progressivo ispessimento dal tardo pomeriggio-sera a partire dai settori sud-occidentali; qualche annuvolamento cumuliforme sulle alte valli orobiche e Valtellina ma senza alcun rischio di fenomeni. Temperature miti senza grandi variazioni. Venti deboli ovunque con dominante dai quadranti orientali in pianura.

La situazione meteo a Lecco

A Lecco cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Pavia

A Pavia cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 26,3 µg/m³.