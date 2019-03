Incendi, brucia un fienile a Ternate: ferito il proprietario

Un uomo è rimasto ferito, in maniera non grave, nell'incendio del suo fienile. L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 30 marzo, a Ternate, in provincia di Varese. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento: le fiamme sono divampate nel cascinale adibito a deposito e fienile, che l'uomo avrebbe tentato di spegnere in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e 15 pompieri. Poi, il ferito è stato trasportato in ospedale per accertamenti.