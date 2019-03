Bormio, scontro tra due sciatori: un morto

Uno scontro tra due sciatori è costato la vita a un uomo. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 di oggi, domenica 31 marzo, su una pista da sci di Bormio, in Valtellina, in provincia di Sondrio. Secondo le prime informazioni, la tragedia sarebbe avvenuta nel comprensorio sciistico di Bormio 2000. A nulla sono serviti i primi soccorsi sul tracciato bianco: troppo violenta la collisione tra i due sciatori.

Ferito l'altro sciatore

Lo sciatore deceduto è Giovanni Mariani, 49 anni, di Vimercate (Monza Brianza). L'altro sciatore, rimasto ferito in modo non grave, abita invece a Seregno (Monza Brianza). Non si sa, al momento, se i due si conoscessero. Il ferito, soccorso anche lui dagli agenti della Polizia della questura di Sondrio, in servizio nel comprensorio sciistico, è stato ricoverato all'ospedale Morelli di Sondalo (Sondrio). La sua prognosi è in corso di valutazione, ma non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto il PM di turno

Il magistrato di turno della Procura di Sondrio, Stefano Latorre, informato dell'accaduto, ha autorizzato la rimozione del corpo senza vita del 49enne, e disposto per domani mattina la ricognizione cadaverica. Mariani, nonostante il disperato tentativo di rianimazione operato inizialmente dagli agenti della Polizia di Stato e poi dall'équipe medica dell'eliambulanza, è spirato dopo circa 15 minuti dalla collisione.

Data ultima modifica 31 marzo 2019 ore 14:15