Lodi, esce di strada con la moto: morto centauro 41enne

Un motociclista di 41 anni, di Corno Giovine, in provincia di Lodi, ha perso la vita nella mattina di sabato 30 marzo in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 591 all'altezza di Castiglione D'Adda, nel Lodigiano. Il centauro è uscito di strada finendo in un campo adiacente, ma più in basso rispetto al piano stradale. Quasi immediati i soccorsi, allertati da alcuni autisti di passaggio, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.