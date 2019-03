Il figlio e il nipote di Mario Carvelli, il boss di Quarto Oggiaro condannato nel 2009 a 30 anni di carcere, sono stati arrestati per spaccio a Novate Milanese. In manette sono finiti i cugini Lucio Eugenio Carvelli, 27 anni, ed Eugenio Carvelli, 28, entrambi pregiudicati. I carabinieri di Novate, giovedì sera, hanno notato il 28enne mentre vendeva una dose di marijuana a un automobilista fermo davanti alla stazione delle Ferrovie nord. All'interno dell'involucro hanno trovato 6,5 grammi di sostanza, così hanno deciso di perquisire l'appartamento che condivide con il cugino 27enne. All'interno sono stati rinvenuti 56 grammi di cocaina, circa 90 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione con vario materiale per il confezionamento delle dosi, diversi telefoni cellulari e oltre 27mila euro in contanti nascosti in una scatola di metallo.

La perquisizione

Durante la perquisizione, i carabinieri sono stati disturbati dalla sorella del 27enne e da sua madre, le quali hanno tentato di impedire l'operazione rifiutandosi di legare e contenere i quattro cani della razza 'Amstaff'. Entrambe sono state denunciate per resistenza. La più giovane, Maria Emilia Carvelli, di 22 anni, è finita all'attenzione della cronaca in quanto fidanzata di Simone Pittella, 29enne di Bruzzano arrestato per droga nel febbraio 2018, nel suo appartamento arredato con troni e quadri ritraenti Tony Montana, il boss interpretato da Al Pacino in 'Scarface', e condannato a 12 anni.