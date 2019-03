Tragedia a Serino, in provincia di Bergamo. Un uomo di 80 anni è morto, questa mattina, in un incidente avvenuto in via Pineta, in una zona impervia di montagna. I soccorsi si sono rivelati vani per l'uomo, del quale non si conoscono le generalità. Da quanto trapela, l'anziano sarebbe rimasto schiacciato. Sul posto sono intervenuti un elicottero dei soccorsi e un'ambulanza del 118.