Mostre a Milano: cosa fare nel weekend del 30-31 marzo

A Milano riapre il Padiglione di Arte Contemporanea con una retrospettiva dedicata all’artista italo-brasiliana Anna Maria Maiolino, dal titolo "O amor se faz revolucionàrio". Un’esposizione diffusa invece occupa gli spazi tra la Basilica di Sant'Eustorgio, il cimitero paleocristiano e il Museo Diocesano Carlo Maria Martini, con opere dell’artista Stefano Arenti. Per gli appassionati di arte contemporanea, poi, proseguono le esposizioni della XXII Triennale, con un percorso che si interroga sul futuro del rapporto tra essere umano e ambiente. Proseguono anche gli appuntamenti in occasione del cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci, al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia e alla Cripta di San Sepolcro.

Mostre ed eventi che inaugurano a Milano questa settimana

Stefano Arenti ai Chiostri di Sant’Eustorgio

Un’esposizione diffusa tra la Basilica di Sant'Eustorgio, il cimitero paleocristiano e il Museo Diocesano Carlo Maria Martini, con l'idea di lasciare che le opere contemporanee di Stefano Arienti dialoghino con gli ambienti storici e l'arte del passato. Per l'occasione l'artista ha realizzato un lavoro inedito, che si confronta con la grande tavola del Compianto sul Cristo morto di Altobello da Melone, recentemente restaurata, proveniente dal palazzo dell'Arcivescovado di Milano, ed esposta al Museo Diocesano, così come la personale di Arienti, fino al 5 maggio.



Anna Maria Maiolino al Pac

Dal 29 marzo al 9 giugno 2019 il PAC, Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano, ospita oltre 300 opere dell’artista italo-brasiliana Anna Maria Maiolino. L’esposizione, dal titolo "O amor se faz revolucionàrio" e a cura di Diego Sileo, è la più ampia mai realizzata. L’opera di Maiolino indaga i rapporti umani e le difficoltà comunicative, traendo ispirazione tra l’altro dall’esperienza del regime dittatoriale del Brasile degli anni Settanta e Ottanta. Orari: 9:30 - 19:30. Martedì e giovedì 9:30 - 22:30, lunedì chiuso



Mostre ed eventi in corso a Milano a marzo 2019

"Broken Nature: Design Takes on Human Survival" alla Triennale

Alla XXII Triennale di Milano, intitolata "Broken Nature:Design Takes on Human Survival", inaugurano una mostra tematica e una serie di partecipazioni di Paesi da tutto il mondo. Tema centrale dell’evento è indagare attraverso architettura e design quali siano le prospettive dei legami tra gli esseri umani e il contesto in cui vivono, esplorando il concetto di "design ricostituente": far sì che tutti facciano la propria parte per salvare il pianeta. Orari: 10.30 - 20.30, dal 1 marzo al 1 settembre.



Lucio Fontana al Museo Diocesano Carlo Maria Martini

Le due Pietà di Lucio Fontana per il Duomo di Milano arrivano dal 27 febbraio al 5 maggio al Museo diocesano Carlo Maria Martini: si tratta di un'occasione unica per confrontare le due versioni della predella raffigurante la Pietà, realizzate nel 1954 e nel 1955, e il bozzetto dal vero per la monumentale pala dell'Assunta conservata al Museo. Le 3 opere, eccezionalmente riunite, permettono di considerare la riflessione di Fontana sul tema del sacro, e sono inserite in un percorso che accoglie anche alcuni dei bozzetti in gesso per il concorso della quinta porta della cattedrale del 1950 e la "Via Crucis bianca" in ceramica del 1955. Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 18.



Leonardo e Warhol alla Cripta di San Sepolcro

La Cripta di San Sepolcro ospita "Leonardo and Warhol in Milano. The genius experience", allestita in occasione delle celebrazioni per il quinto centenario della morte di Leonardo e visitabile fino al 30 giugno. In un viaggio multimediale scandito per temi, la mostra mette in relazione la Milano vissuta, disegnata e immaginata da Leonardo da Vinci con "The Last Supper", l'opera con cui nel 1986 Warhol reinterpretò il capolavoro leonardesco. Orari: dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 20.00



Antonello da Messina a Palazzo Reale

È l'Annunciata, con i suoi occhi scuri e profondi e il viso luminoso incorniciato dall'azzurro del velo, l'opera icona della mostra che Palazzo Reale dedica ad Antonello da Messina, visitabile fino al 2 giugno. Accanto alla Vergine, altri 18 dei 35 capolavori autografi di uno dei più importanti ritrattisti del Quattrocento: un tesoro prezioso, considerando il corpus limitato delle opere dell'artista messinese, conservato in differenti musei italiani e internazionali. La mostra nasce con l’intento di indagare l’arte di Antonello da Messina con uno sguardo analitico, preciso, capace di mettere a fuoco ogni singolo tratto della sua tecnica senza eguali. Per questo motivo, accanto alle opere di Antonello, saranno esposti i taccuini di Giovan Battista Cavalcaselle, critico che per primo ricostruì il catalogo dell’artista siciliano. Orari: lunedì dalle 14:30 alle 19:30, martedì, mercoledì, venerdì e domenica dalle 9:30 alle 19:30, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 22.30.



Dream Beasts al Museo della Scienza e Tecnologia

Fino al 19 maggio saranno in mostra per la prima volta in Italia le opere dell’artista olandese Theo Jansen, conosciuto in tutto il mondo per le sue enormi sculture cinetiche chiamate Strandbeests, “animali da spiaggia”. In esposizione creature ispirate al mondo animale capaci di muoversi in modo realistico sfruttando la spinta del vento grazie a sensori per adattarsi all’ambiente. Definito dalla critica internazionale “un moderno Leonardo da Vinci”, l’artista ama coniugare il sapere scientifico a suggestioni di carattere umanistico, spaziando da sperimentazioni sulla cinetica e la meccanica all’esaltazione della natura e della bellezza. Orari: dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.00, sabato e festivi dalle 9.30 alle 18.30.



Giorgio Andreotta Calò al Pirelli Hangar Bicocca

Al Pirelli Hangar Bicocca è in mostra fino al 21 luglio la personale di Giorgio Andreotta Calò: un percorso che racconta anche la storia di Milano e in particolare della società Pirelli, su cui l'artista ha compiuto diverse ricerche. Il titolo alla mostra coincide con il nome del piroscafo appartenuto alla Pirelli Cavi, battezzato Città di Milano: le immagini sottomarine del relitto aprono l’esposizione. Il percorso prosegue con le sculture 'Clessidre' e 'Meduse', ricavate dai pali per gli ormeggi dei canali di Venezia, e un grande cavo da trasmissione lungo oltre 30 metri, recuperato nelle acque di Ischia. Orari: da giovedì a domenica 10-22.



Banksy al Mudec

Fino al 14 aprile sarà aperta la mostra "A visual protest. The art of Banksy". È la prima mostra in Italia dedicata al celebre street artist inglese. Curata da Gianni Mercurio raccoglie circa 80 lavori dell’artista, narrando attraverso le opere il pensiero artistico di Banksy. Sarà possibile visitare la mostra lunedì dalle 14.30 alle 19.30, da martedì a domenica dalle 9.30 alle 19.30, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 22.30.



‘Leonardo da Vinci Parade’ al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia

‘Leonardo da Vinci Parade', aperta fino al 13 ottobre al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia di Milano, è stata ideata e curata in collaborazione con la Pinacoteca di Brera. Per celebrare i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il Museo ritorna alle sue origini esponendo in modo evocativo le due collezioni con cui ha aperto al pubblico il 15 febbraio 1953. Mette in scena una ricca selezione degli spettacolari modelli realizzati negli anni ’50 interpretando i disegni di Leonardo e affreschi di pittori lombardi del XVI secolo, concessi in deposito nel 1952 dalla Pinacoteca di Brera, diretta allora da Fernanda Wittgens. La mostra è compresa nel biglietto d’ingresso per il museo. Orari: martedì e venerdì dalle 9.30 alle 17.00, sabato e festivi dalle 9.30 alle 18.30.



La Vergine delle Rocce del Borghetto alla Fondazione Orsoline

Per la prima volta la Fondazione Orsoline di San Carlo rende accessibile al pubblico La Vergine delle Rocce del Borghetto (1517-1520), opera di Francesco Melzi, allievo prediletto di Leonardo da Vinci. Dal 30 gennaio e fino al 31 dicembre saranno organizzate visite guidate per ammirare la tela, custodita nella Chiesa di San Michele del Dosso.



Mostre da non perdere nel resto della Lombardia

Vivian Maier alle Scuderie del Castello di Pavia

Oltre cento fotografie, in bianco e nero e a colori, dell’artista americana saranno esposte fino al 5 maggio presso le scuderie del castello Visconteo di Pavia. Vivian Maier, classe 1926, è considerata una delle massime esponenti della street photography. La sua opera è stata scoperta soltanto nel 2007, grazie alla testardaggine di John Maloof, figlio di un rigattiere.

‘Braque vis-à-vis. Picasso, Matisse e Duchamp’ al Palazzo della Ragione di Mantova

Dal 22 marzo al 14 luglio 2019, la città di Mantova dedica a Braque una mostra che prosegue l’attività espositiva dedicata all’arte del Novecento a Palazzo della Ragione. Curata da Michele Dantini, ‘Braque vis-à-vis’ è promossa dal Comune di Mantova e organizzata e prodotta con la casa editrice Electa, con la partecipazione del Kunstmuseum Pablo Picasso Münster. Assente da tempo nel panorama delle esposizioni antologiche in Italia, in dialogo con le più recenti esposizioni internazionali la mostra ripercorre i decenni della sua attività e le relazioni con gli artisti che l'hanno affiancato e allo stesso tempo presenta i risultati più singolari della sua ricerca e della sua produzione matura e tarda. Il percorso espositivo propone 150 opere risalenti prevalentemente al periodo tra le due guerre e al secondo dopoguerra. Grazie a un nutrito corpus di opere grafiche, insieme a libri d’artisti e ceramiche, provenienti dal Kunstmuseum Pablo Picasso Münster, la mostra indaga l’influenza, spesso trascurata, che Braque ha esercitato sull’arte francese degli anni Sessanta e Settanta. Orari: da martedì a domenica dalle 9.30 alle 19.30. Lunedì chiuso.