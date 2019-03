Milano, due arresti per estorsione e danneggiamento di un locale

Due uomini di 27 e 29 anni, pregiudicati, sono stati arrestati dalla polizia di Milano per danneggiamento ed estorsione nei confronti di un altro uomo, di origini cinesi come i suoi due aggressori. Gli arresti hanno fatto seguito a un’indagine della squadra mobile. I due erano a capo di un gruppo di una decina di persone, tutte di origini cinesi, che dal dicembre 2016 portavano avanti estorsioni di denaro ai danni del 27enne, un pr che organizzava serate in discoteca riservate al pubblico della comunità asiatica.

Le estorsioni

Inizialmente la richiesta era del 20 per cento sul guadagno del pr, ma nell'ultimo periodo i due arrestati hanno preteso di entrare nell'organizzazione concedendo al 27enne il 20 per cento dei profitti. La vittima si è rifiutata e così il 28 ottobre scorso il gruppo ha fatto irruzione nel locale dove era in corso una delle serate organizzate dal pr, devastando gli arredi del club. I buttafuori non hanno potuto fermare gli aggressori, armati di coltello, che una volta dentro hanno anche minacciato l'organizzatore puntandogli l'arma.

La denuncia

L'indomani il pr si è presentato in questura per sporgere denuncia e ha raccontato i due anni di estorsioni che avrebbero fruttato alla banda circa 20mila euro. Gli investigatori della sezione criminalità straniera della Squadra mobile, diretti da Vittorio La Torre, sono partiti da un video caricato su Instagram da uno dei partecipanti alla serata, cancellato in poche ore per timore di ripercussioni. "I membri della gang hanno tentato di rintracciarlo ma senza riuscirci - ha spiegato La Torre -. L'ipotesi è che il gruppo volesse entrare nell'organizzazione degli eventi per poter gestire liberamente lo spaccio di droga, probabilmente shaboo".

