Gallarate, uomo accoltella un giovane che avrebbe picchiato suo figlio

A Gallarate, in provincia di Varese, un uomo è stato denunciato per aver ferito a una gamba con un coltello un giovane che, a suo dire, avrebbe picchiato suo figlio. Da quanto emerso, l'uomo di 50 anni, ha incontrato il presunto aggressore di suo figlio, 26 enne di origini marocchine, per chiarire quanto accaduto. I due hanno litigato, poi il padre ha estratto un coltello e ha ferito alla gamba il giovane. Soccorso e trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita. La posizione del 50 enne è al vaglio dell'autorità giudiziaria.