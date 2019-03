Milano, arrestato spacciatore di shaboo

Un uomo di 55 anni, italiano e con precedenti specifici, è stato arrestato ieri, mercoledì 27 marzo, dalla polizia per spaccio di droga in viale Ungheria, a Milano. L’uomo, tenuto sotto sorveglianza da alcuni giorni, è stato bloccato mentre usciva di casa intorno alle 22:30. Il suo appartamento è stato sottoposto a perquisizione, che è risultata nel ritrovamento di 93 grammi di shaboo, una metanfetamina che ha effetti dieci volte più potenti della cocaina. La droga era nascosta in un mobiletto. In casa c'erano anche 6mila euro in contanti.

I precedenti

L’arrestato, Salvatore Ruvolo, era già stato fermato nel 2015 mentre spacciava shaboo a Milano. E’ uno dei pochissimi pusher italiani della metanfetamina che ha un mercato prettamente cinese e filippino. Ruvolo è fratello di Luigi e Davide Ruvolo, arrestati entrambi nel 2015 rispettivamente per l'omicidio e per l'occultamento del cadavere del 36enne filippino Glenn Padilla Villamar, ucciso per un debito di 800 euro relativo allo spaccio di shaboo.