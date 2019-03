Milano, spaccia cocaina in casa: arrestata una donna di 65 anni

Arrestata a Milano una donna di 65 anni, scoperta con 50 grammi di cocaina e 71mila euro in contanti in casa. L’arresto è stato effettuato in via Bengasi, una traversa di via Padova, dagli agenti della squadra mobile di Milano.

L’arresto

Alle 22.30 del 28 marzo, i poliziotti hanno notato un giovane in zona piazzale Loreto e, pensando che potesse essere un cliente in cerca di droga, lo hanno seguito finché è entrato in un palazzo. Pochi minuti dopo è tornato in strada con una dose di cocaina. Una volta entrati nell’appartamento, gli agenti hanno scoperto che il pusher era una donna di 65 anni, Annamaria Ciavarella, finora incensurata. È la sorella di Massimo, un pregiudicato di 46 anni che lo scorso febbraio è stato bloccato dalla polizia con due chili e mezzo di cocaina pura al 90 per cento, del valore di 600mila euro, sei assegni e contanti per un totale di oltre 28 mila euro.