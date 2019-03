Droga e armi in cantina a Rozzano: arrestato pregiudicato

Un pregiudicato di 51 anni è stato arrestato a Rozzano (Milano) perché trovato in possesso di 125 grammi di cocaina e di due pistole, risultate rubate nel 2018 a Mortara (Pavia). Gli investigatori della squadra mobile tenevano d'occhio il 51enne già da qualche tempo, e nel pomeriggio di ieri, martedì 26 marzo, hanno rilevato dei movimenti inconsueti in un condominio in via delle Palme.

Armi e droga

In più occasioni l’uomo è sceso in cantina, per poi rientrare nel proprio appartamento e ripetere l'operazione. All'ennesimo spostamento gli agenti lo hanno seguito nel piano interrato, e hanno scoperto che il 51enne prendeva la droga da un buco nel muro coperto da uno sportello. In tasca aveva 600 euro e cinque grammi di cocaina, mentre all'interno del vano sono stati trovati altri 120 grammi di stupefacente, suddivisi in 136 dosi. Assieme alla droga c'erano le due pistole e le munizioni, avvolte in una busta. Si tratta di un revolver calibro 38 special, con 33 proiettili, e una semiautomatica calibro 22, con tre cartucce. Infine, nel suo appartamento è stato trovato un etto di marijuana.