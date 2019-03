Due patteggiamenti e una condanna in rito abbreviato per gli incendi che nel giugno del 2017 furono appiccati all'Azzurro Park e al Blu Parking di Grassobio, due strutture che vengono utilizzate dai passeggeri dell'aeroporto 'Il Caravaggio' di Orio al Serio.

La decisione dei giudici

Davanti al giudice hanno patteggiato due cittadini ucraini da anni residenti nel Milanese, mentre un terzo lo aveva già fatto tempo fa, accusati di aver appiccato le fiamme con bottiglie incendiarie. Le pene patteggiate sono di 4 anni e 8 mesi per un imputato, 4 e 4 mesi per l'altro. Condanna invece a 5 anni e 4 mesi in abbreviato per l'italiano che ha fatto da intermediario, questa l'accusa, tra gli ucraini e il mandante dei roghi. Un altro italiano, invece si trova ancora sotto processo a Bergamo per la stessa vicenda. Gli incendi, è stato ricostruito durante le indagini, sarebbero stati appiccati nell'ambito di una 'guerra' tra parking rivali, con l'obiettivo di intimidire i proprietari dei parcheggi danneggiati e imporre prezzi stabiliti e alterare la concorrenza.