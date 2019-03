Maltempo, chiuso un tratto della Statale 36 a causa del forte vento

“A causa del forte vento è provvisoriamente chiusa al traffico per tutti i veicoli, in entrambe le direzioni, la strada Statale 36 'del Lago di Como e dello Spluga', dal km 140 al km 147, nel territorio comunale di Madesimo, in provincia di Sondrio”. A comunicarlo è Anas Lombardia. Nonostante la chiusura della Statale restano raggiungibili gli impianti invernali e l'abitato del comune di Madesimo.

La situazione nel Pavese

Il vento che ha soffiato impetuoso nella tarda serata di lunedì 25 marzo e per tutta la notte ha provocato diversi disagi in provincia di Pavia. I vigili del fuoco hanno dovuto effettuare oltre 30 interventi per alberi caduti sulle strade, rami spezzati, tetti pericolanti e tegole rotte. La zona più colpita è stata quella della Lomellina, attorno a Vigevano. Le gelide raffiche di vento, proseguite per diverse ore, hanno fatto abbassare le temperature dopo che nei giorni scorsi si erano raggiunti valori superiori alle medie stagionali.