Sciarpa s'impiglia in macchinario, operaia muore soffocata a Cazzano

Una donna di 50 anni è morta in un tragico incidente sul lavoro avvenuto oggi, martedì 26 marzo, in un tappetificio a Cazzano Sant'Andrea nel Bergamasco. La vittima, residente a Vertova in provincia di Bergamo, era salita su una scaletta per controllare il funzionamento di un macchinario tessile, quando la sciarpa che indossava è rimasta impigliata nei cilindri in movimento dell’impianto provocando la morte dell’operaia per soffocamento. Nessuno ha assistito all'incidente: la donna è stata trovata da un collega, che ha subito tagliato la sciarpa e ha dato l'allarme, ma per la cinquantenne non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimarla messi in atto dal personale del 118, intervenuto sul posto con l'elisoccorso, oltre alla polizia locale e ai tecnici di Ats.