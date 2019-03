Suzzara, accoltella la moglie in strada dopo un litigio: grave 38enne

Una donna è stata accoltellata in strada dal marito, da cui si stava separando, al termine di un furioso litigio. È accaduto, questo pomeriggio alle 15,30, a Suzzara, in provincia di Mantova. L’uomo è stato subito arrestato dai carabinieri, mentre la donna, 38enne di origini albanesi, è stata ricoverata all'ospedale di Suzzara in gravi condizioni. La vittima si stava recando negli uffici della Cgil, in via Giordano Bruno, per richiedere assistenza e gli assegni familiari. Secondo le prime informazioni, il marito l'avrebbe aggredita appena scesa dall'auto, davanti a molta gente. In tanti l'hanno sentito gridare "Tu mi vuoi rovinare". Una discussione feroce, poi lui ha estratto il coltello e l'ha colpita alle braccia, alla schiena e al collo.