Milano, orologi e ori in cambio di euro falsi: truffati padre e figlio

In cambio di orologi e ori hanno ricevuto 360 mila euro falsi. Due gioiellieri statunitensi, padre e figlio, sono stati truffati a Milano. È accaduto ieri sera, 24 marzo, quando le due vittime si sono incontrate con i presunti acquirenti in un ristorante in via Bellintani, dove è avvenuta la vendita. Secondo quanto riferito dalla polizia, i due venditori hanno anche preteso un contratto e la regolarità dei calcoli per la tassazione.

La truffa

Dopo aver accettato i contanti in cambio degli orologi e degli ori, i due sono tornati in albergo, un hotel nei pressi della Questura, dove erano stati presi accordi preliminari il giorno prima. Quando i gioiellieri hanno usato dei soldi presi dalle mazzette appena ricevute per fare un acquisto in un negozio Apple, al momento di pagare si sono accorti che le banconote erano false. Un episodio simile era accaduto sempre nel capoluogo lombardo il 22 marzo, quando era stata commessa una truffa ai danni di un gioielliere tedesco pagato con 70 mila euro falsi.