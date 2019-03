Meteo a Milano: le previsioni di oggi lunedì 25 marzo

La situazione meteo in città

A Milano giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 10°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Prosegue la fase anticiclonica sul Nord con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte del giorno. In serata subentra un fronte freddo da Nord che darà luogo a qualche piovasco specie sui settori centro-orientali della regione tra sera e notte. Clima molto mite con massime oltre i 20 gradi. Venti in rotazione e intensificazione da Nord/Nord-Est a tutte le quote.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 4°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 9°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 19,7 µg/m³.