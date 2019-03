Giornate Fai in Lombardia: oltre 175 mila i visitatori

Grande successo per la ventisettesima edizione della Giornate Fai in Lombardia: oltre 175 mila persone hanno visitato i 171 beni aperti. Tra i luoghi più visitati a Milano, il Palazzo della Banca d'Italia e OMV - Squadra Rialzo Milano Centrale con 5.700 visitatori ciascuno. Grande affluenza anche a Palazzo Mezzanotte, con oltre 5.100 presenze, e al Castello di Melegnano, con circa 4.200 ingressi. Tra i beni del FAI, il più visto è stato Villa del Balbianello a Tramezzina (Como) con oltre 5.100 presenze. In tutta Italia, oltre 770 mila persone hanno preso parte all’iniziativa, scegliendo di visitare gli oltre 1.100 beni aperti in 430 località e segnando un risultato mai raggiunto in passato.

Il commento degli organizzatori

"Le Giornate FAI - scrivono gli organizzatori - sono state ancora una volta una grande festa italiana. Centinaia di migliaia di persone si sono messe in coda per scoprire la straordinaria bellezza delle aperture: un'Italia che si riconosce sempre di più nella vastità del suo patrimonio culturale e nella ricchezza della sua storia anche e grazie al fondamentale supporto di oltre 7.500 volontari e 40.000 'Apprendisti Ciceroni'".