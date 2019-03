Un 81enne è caduto dalla grondaia della sua abitazione ed è rimasto infilzato con una gamba nella cancellata sottostante, appeso a testa in giù. È successo a Villa Cortese, paese nei pressi di Legnano nel Milanese. L’anziano, nonostante la moglie e i figli, vista la sua età, gli avessero sconsigliato di farlo, si è arrampicato per riparare la grondaia della sua villetta in via Pacinotti. L’uomo, precipitato rovinosamente da oltre cinque metri, è rimasto appeso a testa in giù ed è stato liberato dai vigili del fuoco. Alla fine è stato ricoverato all’ospedale di Legnano, dove non è in pericolo di vita nonostante la grave lesione riportata.