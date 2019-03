Pavia, coppia di anziani segue corso antitruffa in oratorio e smaschera falso carabiniere

Un corso antitruffa seguito in oratorio ha permesso a una coppia di anziani di smascherare un truffatore che si fingeva carabiniere, evitando che rubasse nella loro casa. È successo a Valle Lomellina, in provincia di Pavia.

Il travestimento da carabiniere

L'uomo ha suonato a una coppia di pensionati (80 anni lui, 73 lei), presentandosi come un carabiniere. Non ha mostrato alcun tesserino o distintivo, ma indossava un berretto blu riportante la scritta 'Carabinieri', e ha cercato di entrare nell'abitazione dei due anziani con la scusa di effettuare una verifica su un'auto di loro proprietà. Per rendere ancora più verosimile il travestimento, l'uomo ha anche finto di parlare alla radio con un fantomatico collega.

Indagini in corso per identificarlo

La coppia, però, non si è lasciata abbindolare, grazie anche ai suggerimenti ricevuti durante un recente incontro di prevenzione contro le truffe organizzato in oratorio. Vistosi scoperto, il truffatore è fuggito. I carabinieri hanno subito avviato le indagini per identificarlo.