Finisce fuori strada in montagna: morto 68enne in Alta Val Brembana

Un uomo di 68 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto stamattina in località Pagliari a Carona, piccolo comune della provincia di Bergamo situato in Alta Val Brembana. La vittima, Elio Midali, che era alla guida del veicolo, è deceduto durante il trasferimento verso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 68enne residente a Branzi (Bergamo) stava percorrendo in salita la strada che porta al rifugio Calvi quando, poco dopo il borgo di Pagliari, forse a causa del ghiaccio, ha perso il controllo del mezzo, una Jeep, che è uscito di strada ed è finito in fondo a una valletta.