Milano, miliardaria truffata: le rubano un Rolex da 120mila euro

Una miliardaria sudafricana di 70 anni è stata derubata di un orologio del valore di 120mila euro nel corso di una truffa messa a segno nella mattina di venerdì 22 marzo.

La truffa

La donna ha raccontato alla polizia, e messo a verbale, una strana storia che parte dalla sua decisione di mettere in vendita una villa, del valore di diversi milioni di euro, nella zona di Lucca. Qualche settimana fa è stata contattata da un presunto acquirente attraverso un'agenzia immobiliare e l'uomo le ha detto di volerla comprare per conto del proprio facoltoso padre. A quel punto le ha fatto una proposta assurda che lei, tuttavia, ha accettato: a titolo di garanzia e fiducia reciproca, le ha chiesto di comprare un Rolex Daytona da 120mila euro in una boutique di Milano che lui avrebbe ripagato al momento del loro incontro. Alle 12.30 di venerdì si sono visti in un bar in via Poliziano e quando la donna ha mostrato l'orologio, l'altro gliel'ha strappato dalle mani ed è corso fuori dove un complice lo aspettava in auto.