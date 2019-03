Giornate Fai di primavera 2019: i segreti di Palazzo Pusterla a Milano

Centinaia di persone nella mattina di sabato 23 marzo hanno visitato Palazzo Pusterla, un gioiello architettonico del '600, attuale sede di Banca Generali Private a Milano, aperto al pubblico, sabato 23 e domenica 24 marzo, per le Giornate di Primavera del Fai 2019.

I segreti di Palazzo Pusterla

Nei due giorni sono attesi circa duemila visitatori nello storico edificio, un tempo tra i più imponenti di Milano, situato nella silenziosa e suggestiva piazza di Sant'Alessandro, che si nasconde tra le caotiche vie dello shopping. I volontari del Fondo ambiente italiano accompagnano i visitatori alla scoperta dei 'segreti' e della storia del palazzo, appartenente all'epoca alla potente famiglia Pusterla di origine longobarda rovesciata dai Visconti. Tra le sue mura, secondo una versione romantica si nasconde anche la storia di un amore tragico, e non corrisposto, tra Margherita Pusterla e Luchino Visconti.

La mostra a Palazzo Pusterla

Della storia della famiglia rimane traccia nell'edificio, completamente restaurato, ma con degli elementi originali: dal cancello d'ingresso ai mattoni esterni fino a piccole porzioni di architravi voltate a botte in cotto e di colonne con capitelli decorati, che si trovano all'interno dell'attuale sala riunioni della banca. All'interno del Palazzo, Banca Generali espone la mostra "Hana To Yama", dedicata alla fotografia giapponese, realizzata dall'artista italo-svedese Linda Fregni Nagler, la quale ha messo in vendita i suoi pezzi per chi li desiderasse. Ma oltre a questa esposizione, Banca Generali promuove e valorizza l'arte, attraverso una propria collezione permanente e l'allestimento temporaneo di mostre, anche durante il resto dell'anno, in collaborazione con curatori esterni e gallerie d'arte.