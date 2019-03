Un doppio incidente avvenuto questa mattina, giovedì 21 marzo, sull'autostrada A4, sta provocando code e rallentamenti in direzione Milano. Sono in tutto sei i veicoli coinvolti, in due distinti tamponamenti. Il doppio incidente è accaduto tra il bivio con la tangenziale di Mestre (A57) e l'area di servizio di Arino, in comune di Dolo, all'altezza del chilometro 373. Si sono subito formati otto chilometri di coda, in aumento a causa del traffico intenso, sulla carreggiata ovest. Si registra anche un ferito, apparentemente lieve. Sul posto sono intervenuti agenti della Polstrada, personale Suem-118, vigili del fuoco e quattro mezzi con gli ausiliari alla viabilità di Concessioni Autostradali Venete coordinati dal Centro Operativo di Mestre.