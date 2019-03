Cremona, offre hashish ai pompieri per ringraziarli dell’intervento

Ha offerto due grammi di hashish ai vigili del fuoco per ringraziarli dell’intervento che avevano compiuto nella sua abitazione in via Sardegna, a Cremona. L'autore del gesto, un marocchino 31enne, disoccupato e pregiudicato, è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. I pompieri erano intervenuti per mettere in sicurezza una finestra pericolante nell'appartamento occupato dallo straniero. Quando hanno ricevuto la droga, hanno avvisato i carabinieri, che nella perquisizione dell'appartamento hanno trovato altra droga. Il nordafricano si è giustificato dicendo che la sua era una gentilezza perché intendeva sdebitarsi.