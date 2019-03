Milano, si finge agente per farsi consegnare della cocaina: arrestato

Fingendosi poliziotto, si è fatto consegnare una dose di cocaina che era stata appena acquistata da un automobilista. E’ successo a Milano in via Argelati intorno alle 2 della scorsa notte. Il truffatore, un 36enne, era a bordo di un furgone quando ha affiancato la vettura della vittima prescelta, un 46enne. L’uomo si è presentato come agente e ha intimato all’altro di consegnargli la dose di cocaina comprata poco prima.

L'inseguimento

L’automobilista, sul momento, ha ubbidito allo sconosciuto, salvo poi accorgersi che difficilmente un poliziotto in servizio avrebbe potuto guidare un furgone: il 46enne ha preteso quindi di vedere un tesserino. A quel punto il truffatore, pregiudicato, lo ha minacciato con un taglierino per poi fuggire a bordo del furgone. Il 46enne lo ha inseguito in auto e intanto ha allertato il 112. La corsa è finita in via San Paolino, dove i due mezzi si sono scontrati. A quel punto il rapinatore è stato arrestato.