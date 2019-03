Un motociclista è morto dopo essersi scontrato frontalmente con un camion. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio a Cremenaga, in provincia di Varese. Il centauro, 32 anni, viaggiava su una Suzuki con targa svizzera. In seguito allo schianto è rimasto incastrato sotto il mezzo pesante. Sul posto, sono giunti i soccorritori del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco di Varese che hanno lavorato per estrarlo. Purtroppo, per il 32enne non c'è stato nulla da fare.