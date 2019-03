Teatro alla Scala, Sala: “Pereira resta al suo posto fino al 2020”

"Alexander Pereira certamente rimane al suo posto. Non è in discussione". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, presidente del Teatro alla Scala, ha spiegato che il sovrintendente è confermato fino alla fine del mandato nel 2020. La precisazione arriva all’indomani delle parole del presidente della Lombardia, Attilio Fontana, che aveva definito da licenziamento il comportamento di Pereira. "Se Fontana intende portare avanti questa idea deve dire al suo rappresentante in Cda, Philippe Daverio, di proporlo ma non è stato questo il caso". Nelle relazioni con l'Arabia Saudita il sovrintendente Alexander Pereira "si è mosso in buona fede dal punto di vista della ricerca di partnership" ma la vicenda "gli è scappata di mano", così ha spiegato il sindaco Sala alla fine del Cda, che si è tenuto oggi. "La cosa che mi ha dato più fastidio, e l'ho detto al sovrintendente - ha aggiunto - è che gli imputo una grande ingenuità. È in Italia da un po' di anni e dovrebbe capire il meccanismo: se pensi che un politico ti dica una cosa e poi il giorno dopo ripeta la stessa cosa...te lo sogni". In conferenza stampa, Sala ha poi fatto chiarezza sulla nomina del nuovo sovrintentende, spiegando che "fra un mese, un mese e mezzo" la lista ristretta di possibili candidati a ricoprire il ruolo arriverà in discussione al Cda e che la società Egon Zehnder contatterà una serie di candidati prima di dare la rosa ristretta al sindaco.

Tramonta l'ipotesi dell’ingresso dei Sauditi nel Cda

"A oggi si ritorna al punto zero. Restituiamo i soldi ai sauditi. Vedremo se ci saranno altre possibilità di collaborazione". Si chiude con queste parole, pronunciate dal primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, la vicenda dell’ipotesi di un ingresso dei sauditi del Cda del Teatro alla Scala. La decisione di restituire i soldi, versati attraverso due bonifici da tre milioni e da centomila euro, fatti dal ministro della Cultura Badr bin Abdullah bin Mohammed Al Farhan, è stata presa “all’unanimità”. Sala, sulla questione, ha poi puntualizzato: "Non diciamo che con i sauditi non si parla perché, se facessimo l'elenco dei Paesi con cui non si parla per una serie di ragioni, sarebbe probabilmente lungo. Se qualcuno ritiene che coi sauditi non si debba parlare non siede in questo Cda. La Scala ha sempre parlato con tutti i Paesi del mondo. Noi non abbiamo preclusioni verso i sauditi. O il nostro governo ci dà una black list dicendo con questi e altri non parlate o non ci sentiamo di dire no, non si parla".

