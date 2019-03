La situazione meteo in città

A Milano nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1650m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Subentrano correnti asciutte settentrionali, che determinano un generale miglioramento in Lombardia seppur con residue piogge mattutine relegate solamente ai settori orientali. Ampi rasserenamenti ovunque nel pomeriggio, seppur con locale variabilità sulle Prealpi orientali; temperature diurne intorno ai 14-16°C. Rinforzo della ventilazione settentrionale in medio-alta quota, solo a tratti nei bassi strati e specie ad Ovest dove non escludiamo l'ingresso dei venti di föhn.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 9,5 µg/m³.