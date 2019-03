Per le Olimpiadi invernali 2026 arriveranno 70 milioni anche per Milano e Cortina dopo quelli stanziati per le finali Atp di Torino? "Prima di tutto devono arrivare le Olimpiadi, e poi faremo le cose utili e necessarie per fare in modo che ci siano delle opere non solo finalizzate alle Olimpiadi ma che restino come eredità al servizio dei cittadini". Questa la risposta del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a una domanda dei giornalisti mentre visitava MadeExpo a Rho (Milano). "Tutti gli enti sportivi sono utili non solo quando contribuiscono all'evento stesso ma generano delle economie per il presente e per il futuro", ha sottolineato Giorgetti.

Il commento di Marco Marin

"Voglio sperare che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giorgetti si sia spiegato male quando parlando delle risorse necessarie per le Olimpiadi invernali 2026. Soprattutto dopo quello che la settimana scorsa aveva detto Matteo Salvini. Ma il governo gialloverde come fa a non capire che se vince la candidatura olimpica di Milano-Cortina vince tutta l'Italia? Soprattutto, il governo M5S-Lega come fa a non capire che se il governo dichiarasse che mette le risorse economiche che servono rafforzerebbe di molto la nostra candidatura italiana, mentre non facendolo indebolisce il progetto di Milano-Cortina?". Così, in una nota, il deputato e campione olimpionico di Forza Italia Marco Marin. "A pensare male - aggiunge - verrebbe da pensare che il governo alle Olimpiadi italiane non è proprio interessato. Io continuo ad augurarmi che il governo metta finalmente a disposizione della candidatura italiana le risorse economiche che servono. Comunque i gialloverdi si mettano il cuore in pace: il progetto di Milano-Cortina è vincente. L'autorevolezza dello Sport Italiano nel mondo è così riconosciuta che le Olimpiadi possono arrivare lo stesso. Nonostante dentro il governo ci sia chi evidentemente alla candidatura di Milano-Cortina ad ospitare i Giochi Olimpici invernali 2026 proprio non tiene. Roma docet. Ma Milano-Cortina, Veneto, Lombardia e Sport Italiano possono vincere anche così e riuscire a riportare le Olimpiadi in Italia. Se succederà mi auguro che qualcuno avrà la decenza di non salire sul carro dei vincitori".

Giorgeti: "Candidatura Milano-Cortina avrà sostegno necessario"

"Evidentemente a Marin non hanno spiegato bene come funziona. Però voglio comunque tranquillizzarlo: la candidatura Milano-Cortina avrà il sostegno necessario dal governo. Le opere si faranno evidentemente e sicuramente se l'evento si terrà". Così Giorgetti replica al parlamentare di FI. "Mi stupisco che Giorgetti non capisca che il sostegno economico del governo potrebbe risultare decisivo perché Milano-Cortina possano vincere la sfida con la Svezia per ospitare i Giochi Olimpici Invernali 2026", replica ancora Marin. "Io che conosco le Olimpiadi - aggiunge - per aver partecipato a tre edizioni dei Giochi Olimpici, essere stato il portabandiera della Squadra Azzurra alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Barcellona, avere conquistato quattro medaglie olimpiche sono certo di avere la maglia azzurra cucita sulla pelle e di volere che l'Italia vinca la sfida per organizzare le Olimpiadi. Siccome il concetto che ho espresso è facile, facile per essere compreso anche da Giorgetti, non vorrei che Giorgetti invece tenesse poco a far vincere Milano-Cortina. Visto che finge di non capire. Invece di aspettare tranquillo come uno spettatore seduto sul divano si attivi e garantisca le risorse economiche per le Olimpiadi Italiane".