Milano, rifiuti: incendio in deposito azienda cartaria

La scorsa notte, in un'azienda della periferia di Milano, si è sviluppato un incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e che stanno ancora operando per lo smassamento di grandi quantità di carta e rifiuti. L'area era utilizzata anche come deposito di materiali.

L'incendio

L'azienda si trova in via Campazzino, nella zona sud della metropoli, al limitare del Parco agricolo Sud Milano, ed è specializzata nel recupero della carta da macero. Il timore dei vigili, però, è che ci fossero altri materiale quando è divampato l'incendio: si attendono le ispezioni e le analisi dell'Arpa. Secondo quanto riferito in questura, non ci sarebbero pericoli per la cittadinanza. Inoltre, il rogo si sospetta possa essere doloso.

L'intervento

Sul posto è arrivata una gru dotata di "ragno" per sollevare i rifiuti combusti, in modo da capire cosa ci sia esattamente sotto la coltre di materiale bruciato. Sul posto anche l'Ats e l'Arpa per i rilevamenti del caso. Quelli d'urgenza, durante l'incendio, sono stati effettuati nella notte dal Nucleo Nbcr del vigili del fuoco, intervenuto sul posto, i cui esiti non sono noti.

La precisazione

In un primo momento, come riportato dalle agenzie, si è pensato che nell'incendio fosse coinvolta la ditta Acm, con sede proprio in via Campazzino, ma il titolare dell'impresa ha smentito: "La mia azienda non c'entra in alcun modo - afferma l'imprenditore - L'incendio si è verificato all'interno di un'altra ditta sempre in via Campazzino, ma che è dismessa da molti anni. Il suo titolare era anche stato coinvolto in indagini sui rifiuti". Secondo quanto si è appreso, nell'area, di 12mila metri quadrati, trovavano rifugio anche molti sbandati.

Data ultima modifica 17 marzo 2019 ore 12:15