Milano, cinque rapine in una notte tra Garibaldi e Centrale: 2 arresti

Cinque rapine sono state messe a segno, nella notte tra sabato 16 e domenica 17 marzo, nel centro di Milano, tra le zone di Garibaldi e Centrale. Al temine delle indagini i carabinieri hanno arrestato due senegalesi, sospettati di aver fatto parte di un gruppo più ampio che, verso le 4.45, all'uscita di un locale di corso Como, ha circondato una coppia di fidanzati per rapinarli.

L'arresto

La banda sarebbe stata composta da 5 persone che hanno accerchiato e derubato la coppia. I malviventi hanno sottratto del denaro e un rolex del valore di 10.000 euro. La giovane ha chiamato subito il 112 ed è riuscita a dare indicazioni sulla fuga del gruppo, due presunti membri sono stati intercettati dalle Gazzelle del Radiomobile. Si tratta di un 21enne e di un 34enne, entrambi irregolari e con precedenti. Il più giovane è stato trovato con in tasca l'orologio rubato.

Le aggressioni nella notte

I carabinieri ora cercano di trovare elementi in comune con altre quattro aggressioni avvenute nella notte. Il più probabile è con la rapina a un 34enne avvenuta alle 3.30, sempre in corso Como. Altre tre rapine sono state messe a segno durante la notte: alle 3 in via Lepetit, dove un turco, 32 anni, è stato picchiato; alle 4.40 in via Lazzaretto dove un 24enne è stato accerchiato e malmenato; alle 5.30 in via Venini, dove un 25enne è stato derubato. Nessuno ha riportato lesioni gravi, i carabinieri non escludono che le rapine siano state messe a segno da due gruppi distinti.