Milano, musica: Gué Pequeno "Mio rap di tanti fatti e poche parole"

Il nuovo tour di Gué Pequeno è iniziato ieri sera, sabato 16 marzo, in un Mediolanum Forum (Assago) tutto esaurito. Per l'occasione, Gué Pequeno ha chiamato sul palco tanti colleghi. Per la sua prima volta sotto i riflettori del palazzetto milanese, il rapper ha stilato una vera e propria lista di invitati che ha portato a esibirsi con lui anche Marracash, Gemitaiz, Il Profeta, Luché, Izi, Mahmood e numerosi altri.

Le dichiarazioni del rapper

"Arrivare fin qui per me è un doppio successo perché è il risultato di un percorso che ho fortemente voluto seguire. Non sono in questo ambiente dall'altro ieri e il mio rap ha più fatti che parole", le parole di Gué Pequeno.