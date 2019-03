La situazione meteo in città

A Milano giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali, sono previsti 7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Avvio di giornata con nubi irregolari via via più compatte, ma tempo asciutto. Precipitazioni possibili tra pomeriggio e sera, principalmente su Alpi e Prealpi ma con una breve fase in transito anche sulle pianure. Miglioramento dalla notte a partire da Ovest. Neve in alta quota, inizialmente oltre i 2000m in calo serale sui 1600-1800m. Clima più fresco, seppur con valori massimi intorno ai 15-17°C.

La situazione meteo a Varese

A Varese cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto un millimetro di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 26,4 µg/m³.