Montichiari, ciclista dilettante muore al volante di un pulmino

Tragedia a Montichiari, in provincia di Brescia. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 14 marzo, un ciclista dilettante bergamasco di 28 anni è morto mentre era alla guida del furgone della squadra. Il 28enne ha avuto un malore: la Procura di Brescia ha disposto degli accertamenti per capire le cause del decesso del ciclista, tesserato per una società di Villongo, in provincia di Bergamo.