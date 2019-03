La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Correnti tese nord-occidentali determinano una giornata in prevalenza soleggiata in pianura e sulle Prealpi, seppur con il passaggio di nuvolosità irregolare, a tratti anche estesa verso sera sottotorma di velature. Maggior addensamenti sulle Alpi retiche, dove insisteranno ancora dei fenomeni al mattino, nevosi a quote piuttosto alte; miglioramento nel pomeriggio. Temperature in rialzo a tutte le quote, con massime fino a 20 gradi in pianura. Ventilazione tesa in montagna tra O e NO con rinforzi anche in pianura.

La situazione meteo a Lecco

A Lecco cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2500m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Cremona

A Cremona cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,7 µg/m³.