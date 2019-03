Lecco, auto si scontra con camion a Calco: morto 83enne

È morto dopo essersi scontrato con un camion a Calco, centro della Brianza in provincia di Lecco. Un uomo di 83 anni si trovava alla guida di una Jaguar quando, per ragioni ancora da chiarire, è finito contro un camion. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una terza vettura. Ricoverato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Merate, in provincia di Lecco, il pensionato è morto poco dopo. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.