Cremona, rapine in villa: quattro arresti

A Cremona la polizia sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque cittadini romeni, appartenenti a un gruppo ritenuto responsabile di una rapina in una villa a Crema nel giugno del 2018. In quell'occasione quattro persone (due erano armate di pistola) avevano fatto irruzione in un'abitazione, tenendo in ostaggio i quattro componenti della famiglia.

La rapina

Quella sera i rapinatori non avevano esitato a colpire con un pugno al volto una delle vittime e prendere dalla cassaforte denaro e gioielli per un valore di circa 200mila euro. Le indagini hanno dimostrato come gli arrestati fossero dediti a estorsioni e spaccio di droga.