La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Irrompono nuovamente correnti asciutte settentrionali, le quali favoriscono una giornata ampiamente soleggiata sulla Lombardia dove sono attesi cieli inizialmente sereni seppur con tendenza ad aumento delle velature nel corso del giorno e con ottima visibilità grazie alla ventilazione di föhn. Nubi addossate solamente sulle aree alpine di confine dove dalla serata giungeranno precipitazioni anche di moderata intensità, nevose a a quote medio-alte. Ventilazione sostenuta da Nord e NO in montagna.

La situazione meteo a Como

A Como cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1800m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,7 µg/m³.