La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Una perturbazione in arrivo da Nordovest porta solo un po' di nubi irregolari sulla Lombardia, ma in un contesto asciutto e nel complesso soleggiato. Nubi tendenzialmente più incisive sui settori orientali della Regione. Poche le variazioni termiche, con valori massimi diurni intorno ai 14-15°C. Venti deboli, tendenti a rinforzare in quota nella seconda parte del giorno, con componente settentrionale.

La situazione meteo a Sondrio

A Sondrio cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di -1°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest.

La situazione meteo a Cremona

A Cremona cieli molto nuvolosi o coperti con ampi e rapidi rasserenamenti serali fino a cieli sereni o poco nuvolosi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 3°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 20,7 µg/m³.