Otto chili di eroina in auto-deposito a Pozzo d’Adda, due arrestati

Arrestata a Pozzo d'Adda, in provincia di Milano, una coppia di 33 anni, sorpresa in possesso di otto chili e 700 grammi di eroina nascosti nel vano ricavato in un’auto modificata e parcheggiata in un magazzino. I due, di origine tunisina, rifornivano altri pusher che incontravano in alcuni locali di narghilè in Porta Venezia e lungo corso Buenos Aires. I militari della compagnia Porta Monforte sono arrivati a loro partendo da un'indagine su una donna nordafricana che maltrattava le due figlie di 12 e 22 anni nella zona sud di Milano. Analizzando i rapporti della ragazza più grande, gli investigatori guidati dal comandante Silvio Maria Ponzio hanno individuato un pusher marocchino che comprava dai due rivenditori tunisini.

Trovata nella loro abitazione una borsa con 52 mila euro

Entrambi vivono a Osio di Sotto, in provincia di Bergamo, e sono incensurati. La donna è in Italia da circa tre anni mentre l’uomo da uno. Quest'ultimo viaggiava di frequente verso il nord Europa. All'interno dell'appartamento è stata trovata una borsa da donna con dentro 52mila euro in contanti. Il ‘magazzino’ della droga era a Pozzo d'Adda, dove la coppia andava tutti i giorni a recuperare le sostanze stupefacenti.