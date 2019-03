Coppia di anziani trovata morta in casa a Milano

I cadaveri di una coppia di anziani sono stati scoperti oggi all’interno dell'appartamento in cui vivevano in via Taormina a Milano. Le vittime sono una donna di 76 anni e il suo compagno tedesco di 82 anni. A fare la scoperta sono stati i poliziotti, allertati dal portiere del palazzo. Il custode, intorno alle 15.40, ha infatti chiamato la polizia perché dall’abitazione della coppia proveniva un forte odore. Una volta entrati, gli agenti hanno avuto conferma del loro decesso, che non è stato possibile stabilire a quando risalga. Sul posto è stata inviata la Scientifica. Secondo indiscrezioni, i due corpi non presenterebbero segni evidenti di violenza ma al momento gli investigatori non escludono alcuna possibilità, neppure quella dell'omicidio-suicidio.