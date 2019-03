Paderno Dugnano, donna in bici travolta da camion: è in coma

Una donna di 48 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza, dopo essere stata travolta da un camion mentre percorreva, in bicicletta, via Costantino Nigra, a Paderno Dugnano (Milano). L'incidente è avvenuto poco dopo le 16:30. Il conducente del mezzo pesante si è fermato per prestare i primi soccorsi, ma le condizioni della ciclista sono apparse da subito molto serie. La donna è in coma, e per i paramedici è in pericolo di vita. Si sta ricostruendo la dinamica dell'incidente per capire se ci siano responsabilità da parte del camionista.