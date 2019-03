Meteo a Milano: le previsioni di oggi martedì 12 marzo

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Un promontorio anticiclonico mobile favorisce una bella giornata di sole su tutta la Lombardia, dove avremo cieli sereni o poco nuvolosi e con ottima visibilità. Residua ventilazione settentrionale nelle prime ore del giorno, ma in attenuazione sia in quota che nei bassi strati. Verso sera aumento di nubi alte e stratiformi. Clima diurno gradevole, con temperature intorno ai 15°C.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, con stratificazioni in transito serale, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 2,2 µg/m³.