‘Ndrangheta, sodalizio attivo in Lombardia: 19 arresti

Dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri del Ros e del comando provinciale di Bergamo stanno dando esecuzione a 19 provvedimenti cautelari emessi nei confronti di presunti appartenenti a un sodalizio 'ndranghetistico operante secondo le indagini in Lombardia. Gli arresti, informano gli investigatori, sono in corso contestualmente in diverse località in Lombardia e in Calabria. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Brescia, riguardano estorsioni, danneggiamenti a mezzo incendio e riciclaggio. I particolari dell'operazione saranno illustrati nella conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 nella procura della repubblica di Brescia, a cui parteciperà il procuratore nazionale antimafia.