La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: vento. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Irrompono correnti settentrionali, più fredde e asciutte. Giornata di bel tempo su quasi tutta la Lombardia, con cieli via via più limpidi grazie all'entrata di venti di föhn anche rabbiosi, sia in pianura che in montagna. Addensamenti sui versanti retici confinali, dove non mancherà del nevischio o neve debole intermittente. Temperature diurne sui 14-15°C in pianura.

Le previsioni a Varese

A Varese cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1400m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: vento.

Le previsioni a Mantova

A Mantova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino, con addensamenti pomeridiani-serali, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: vento.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 0,4 µg/m³.