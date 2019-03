Studente di Varese cade dal terzo piano in gita scolastica: è grave

Uno studente di Varese è caduto dal terzo piano di un albergo a Vigo di Fassa, in Trentino, e si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento. Il ragazzo, alunno di una scuola superiore, si trovava in Val di Fassa in gita scolastica. L’incidente è accaduto verso le 4 di mattina. Sono in corso le indagini dei carabinieri per determinare le cause di quanto accaduto: al momento l'ipotesi più accreditata è che il ragazzo stesse tentando di calarsi dal balcone.